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Алишер Усманов занял восьмое место в рейтинге самых богатых людей Великобритании

14.05.2018

Алишер Усманов попал в первую десятку рейтинга самых богатых людей Великобритании, заняв восьмое место с состоянием £10,5 млрд (примерно $14,2 млрд).

Как пишет The Sunday Times, основатель и основной акционер USM Holdings по сравнению с прошлым годом опустился на три ступени — в 2017 году Усманов находился на пятой строчке списка. Состояние Усманова сократилось на £1,2 млрд (около $1,6 млрд), передает «Интерфакс».

В список самых богатых жителей Великобритании также попал владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абромович. Он занял, как и годом ранее, 13 строчку с £9,3 ($12,5 млрд).

Возглавил рейтинг глава нефтехимической компании Ineos Джим Ратклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд ($28,4 млрд). На втором месте — бизнесмены индийского происхождения Шри и Гопи Хиндуя, контролирующие финансово-промышленную группу Hinduja Group (чуть менее $28 млрд). Замыкает первую тройку выходец из СССР, глава компании Warner Music Леонид Блаватник ($20,5 млрд).

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