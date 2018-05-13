Роскомнадзор разблокировал подсеть компании Alibaba для стабильной работы сторонних интернет-ресурсов.

«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки подсеть компании Alibaba (около 8,2 тыс. IP-адресов). При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данной подсети, полностью установлены и блокируются. Подсеть разблокирована с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов», — говорится в сообщении ведомства.

The New Times

Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, связанные с работой мессенджера Telegram после решения суда о запрете сервиса из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. В результате пострадал ряд сторонних ресурсов.

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