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Михаил Светов и Павел Дуров не поддержали сегодняшний митинг в защиту интернета

13.05.2018

Организатор недавнего массового митинга в защиту Telegram Михаил Светов и создатель Telegram Павел Дуров не поддержали сегодняшний митинг на проспекте Сахарова.

Об этом Светов сообщил «Коду Дурова».

«Люди, которые являются заявителями, несерьезно подошли к организации, не могут предложить ничего нового в плане мобилизации людей и рассчитывали полностью положиться на нас. Я не вижу смысла в таком сотрудничестве. Особенно, учитывая, что к большей части заявителей я отношусь, мягко говоря, холодно. У Павла такая же мотивация», — сказал Светов.

Власти Москвы согласовали ранее митинг в защиту интернета с 14:30 до 16:00 на проспекте Академика Сахарова.

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