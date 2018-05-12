Close

Под Волоколамском обстреляли мусоровоз, ехавший на полигон «Ядрово»

12.05.2018

В Подмосковье неизвестные обстреляли фуру, которая везла мусор на полигон «Ядрово».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. Водитель машины ранен в руку, его уже осмотрели врачи, несколько пуль попали в грузовик. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет. 

В telegram-канале противников мусорного полигона сообщается, что стреляли по фуре из леса в районе деревни Аннино, выстрелы были произведены из гладкоствольного оружия. Также там опубликовали фото и видео с места нападения.
 
Сегодня в Волоколамске прошел митинг против полигона «Ядрово». В нем приняли участие несколько сотен человек. Жители города в марта требуют закрыть свалку. 17 июня должен пройти референдум по этому вопросу. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.