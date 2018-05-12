Под Волоколамском обстреляли мусоровоз, ехавший на полигон «Ядрово»

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. Водитель машины ранен в руку, его уже осмотрели врачи, несколько пуль попали в грузовик. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.
В telegram-канале противников мусорного полигона сообщается, что стреляли по фуре из леса в районе деревни Аннино, выстрелы были произведены из гладкоствольного оружия. Также там опубликовали фото и видео с места нападения.
Сегодня в Волоколамске прошел митинг против полигона «Ядрово». В нем приняли участие несколько сотен человек. Жители города в марта требуют закрыть свалку. 17 июня должен пройти референдум по этому вопросу.