Москвича, поднявшего в метро росгвардейца, отпустили под подписку о невыезде

Черемушкинский суд не стал отправлять под домашний арест молодого человека, который поднял и пронес сотрудника Росгвардии на перроне московского метро.
Следственный комитет в своем telegram-канале сообщил, что с мужчины взяли подписку о невыезде, также его опросил следователь.
Накануне на 27-летнего Исляма Малекова завели уголовное дело после того, как в сети появилось видео инцидента. На ролике видно, как мужчина на перроне станции «Сухаревская» подкрадывается со спины к сотрудникам Росгвардии, потом обхватывает самого невысокого из них и проносит несколько шагов. Инцидент произошел еще 6 мая.
Накануне Следственный комитет возбудил дело по ст. 318 УК «Насилие в
отношении представителя власти». В постановлении говорится, что мужчина
действовал «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений»,
вызванных тем, что сотрудник Росгвардии исполнял свои служебные обязанности.
Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы.