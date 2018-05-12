На задержанных под Ярославлем активистов составили протоколы

Полиция в Ярославле задержала протестующих против ввоза мусора в город. Активисты пытались перегородить грузовикам из Москвы путь на полигон «Скоково».

По данным издания «7x7», всего в акции участвовали около 40 человек. Часть из них стояла вдоль трассы с одиночными пикетами, остальные встали на дороге у поворота на свалку. На трех из семи задержанных оформили протоколы по ст. 12.29 ч.1 КоАП РФ (переход дороги в неположенном месте, штраф в 500 руб) и 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, штраф от 5 до 10 тыс. руб.), сообщает ярославский штаб Навального.

На данный момент всех задержанных выпустили из полиции.

Активисты требовали, чтобы власти Ярославской области запретили привозить мусор из Москвы. Грузовики с отходами стали ходить на полигон «Скоково» чаще после протестных акций в Подмосковье. Протесты против мусора регулярно проходят в Ярославской области, следующий намечен на 20 мая.