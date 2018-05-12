27 человек погибли в ходе израильских ракетных ударов по Сирии

Сирийский мониторинговый центр по правам человека обновил данные по количеству жертв ракетного обстрела израильской армии по военным объектам Ирана в Сирии.

Погибли 27 человек, которых в сообщении называют боевиками режима: в их числе 6 сирийцев и 11 граждан Ирана. По словам главы центра Рами Абдель Рахмана, в новый доклад внесли тех, чья гибель подтвердилась.

Израиль выпустил ракеты по целям в Сирии в ночь на 10 мая. Силы ПВО страны частично отразили удары, обстрел уничтожил радиолокационную станцию. В то же время Иран выпустил 20 ракет с сирийской территории по позициям израильских военных на Голанских высотах, часть из них перехватила система ПВО.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в ходе своего визита на Голанские высоты заочно обратился к Башару Асаду, призвав «выбросить» иранские войска из страны. «Они не помогают вам, а только вредят, и их присутствие вызывает проблемы и ущерб», — заявил он.

МИД Ирана после ракетного удара обвинил Израиль в нарушении суверенитета. Глава ведомства Бахрам Касеми заявил, что молчание международного сообщества дает зеленый свет на продолжение ситуации.