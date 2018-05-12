27 человек погибли в ходе израильских ракетных ударов по Сирии

Сирийский мониторинговый центр по правам человека обновил данные по количеству жертв ракетного обстрела израильской армии по военным объектам Ирана в Сирии.
Погибли 27 человек, которых в сообщении называют боевиками режима: в их числе 6 сирийцев и 11 граждан Ирана. По словам главы центра Рами Абдель Рахмана, в новый доклад внесли тех, чья гибель подтвердилась.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в ходе своего визита на Голанские высоты заочно обратился к Башару Асаду, призвав «выбросить» иранские войска из страны. «Они не помогают вам, а только вредят, и их присутствие вызывает проблемы и ущерб», — заявил он.
МИД Ирана после ракетного удара обвинил Израиль в нарушении суверенитета. Глава ведомства Бахрам Касеми заявил, что молчание международного сообщества дает зеленый свет на продолжение ситуации.