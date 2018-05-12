Казаки обвинили тамплиеров в ограблении, те отвергают подозрения

Орден тамплиеров не причастен к ограблению штаба петербургских казаков, сообщил адвокат Игорь Трунов, который занимает в этом ордене пост великого приора.
Накануне наказной атаман Санкт-Петербургского общества «Казачья стража» Виталий Царьков заявил, что из штаба пропало антикварное оружие, в том числе мальтийский кинжал. Царьков подозревает в этом бывшего атамана Юрия Бугаева, который занимает высокий пост в ордене тамплиеров.
По словам Царькова, злоумышленники также разбросали по помещению штаба рыбу с оторванными головами, а к кресту председателя совета стариков прикололи белую перчатку.
Адвокат Игорь Трунов в сегодняшнем интервью радиостанции «Говорит Москва» отверг причастность ордена тамплиеров к этому инциденту и сообщил, что Бугаев не прижился и у них.
«Когда-то давно, несколько лет тому назад, мы вынуждены были расстаться с этим человеком, и он сейчас не член ордена, поэтому эти разговоры к нам никакого отношения не имеют», — заявил он.