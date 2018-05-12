Жители Тбилиси протестуют после проверок в ночных клубах

Стихийная акция протеста проходит в столице Грузии Тбилиси. На улицы вышли несколько сотен человек. Они недовольны проверками в клубах и действиями спецназа.

Протестующие собрались у здания грузинского парламента на проспекте Руставелли, территорию оцепила полиция. Собравшиеся заявляют, что не будут расходиться, и через социальные сети призывают всех поддержать акцию.

Минувшей ночью в двух ночных клубах Тбилиси прошла спецоперация МВД. Силовики задержали в заведениях «Басиан» и «Галери» 8 человек, которых подозревают в торговле наркотиками. На сайте МВД Грузии сообщается, что разработка операции шла три месяца, следственные действия проходили по решению суда. По данным местных СМИ, причиной мог стать ажиотаж из-за наркотика мефедрона — по предварительным данным, после его употребления в Тбилиси погибли 5 человек, еще 8 попали в больницы.

Телеканал «Рустави-2» распространил заявление активистов движения «Белый шум», которые говорят, что полицейской операции предшествовала «грязная кампания против клубной сцены и независимых движений».

«Совместное превентивное заявление об ожидаемой угрозе было распространено представителями клубной индустрии несколько дней назад, и все мы считали, что у правительства есть чувство гордости, и мы не будем стоять перед этим постыдным фактом», — сообщает телеканал.