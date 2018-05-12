Жители Тбилиси протестуют после проверок в ночных клубах

Стихийная акция протеста проходит в столице Грузии Тбилиси. На улицы вышли несколько сотен человек. Они недовольны проверками в клубах и действиями спецназа.
Протестующие собрались у здания грузинского парламента на проспекте Руставелли, территорию оцепила полиция. Собравшиеся заявляют, что не будут расходиться, и через социальные сети призывают всех поддержать акцию.
Телеканал «Рустави-2» распространил заявление активистов движения «Белый шум», которые говорят, что полицейской операции предшествовала «грязная кампания против клубной сцены и независимых движений».
«Совместное превентивное заявление об ожидаемой угрозе было распространено представителями клубной индустрии несколько дней назад, и все мы считали, что у правительства есть чувство гордости, и мы не будем стоять перед этим постыдным фактом», — сообщает телеканал.Протесты начались сразу после того, как в клубах начались задержания, а всех посетителей выдворили на улицу. Несколько человек арестовали на месте, в их числе — один из владельцев клуба «Бассиани» Звеад Гелбахиани. Утром задержания продолжились.
Лидер партии «Новый политический центр — Гирчи» Зураб Джапаридзе, который ранее заявлял о намерении баллотироваться в президенты Грузии, сказал журналистам, что за ночь полиция арестовала 35 человек, в том числе граждан США и Великобритании, сообщает «Новости - Грузия». К данному моменту его и еще восьмерых активистов выпустили из полиции. По данным движения «Белый шум», задержаны около 60 человек.