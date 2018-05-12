Арестованного главу чеченского «Мемориала» наградили премией за мужество

Глава грозненского отделения «Мемориала» Оюб Титиев стал лауреатом Премии Московской Хельсинкской группы за мужество, проявленное в защите прав человека. Церемония награждения пройдет сегодня вечером в Москве.

Как сообщили в МХГ, награду за руководителя чеченского представительства «Мемориала» получит председатель совета правозащитной организации Олег Орлов.

С 9 января 2018 года Оюб Титиев находится под стражей по делу о незаконном хранении наркотиков. Полицейские обнаружили в его автомобиле около 200 гр. марихуаны, сам Титиев заявляет, что наркотики ему подбросили. Титиев с 2000 года работает в «Мемориале». Он занимался, в том числе, делом о пропаже 27 чеченцев, которых никто не видел живыми после задержания зимой 2016–2017 годов. Сотрудники «Мемориала» считают, что дело против Оюба Титиева сфабриковано и уголовное преследование связано с его правозащитной деятельностью. Помимо Оюба Титиева, премией Московской Хельсинкской группы наградят главу карельского «Мемориала», историка Юрия Дмитриева, который с декабря 2016 года находился под следствием по делу об изготовлении порнографии, 5 апреля суд признал его невиновным. Также лауреатами премии стали еще 8 правозащитников, журналистов и деятелей культуры.