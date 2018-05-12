Цукерберг может выпустить свою криптовалюту

Facebook может создать собственную криптовалюту. О таких планах сообщил телеканал Cheddar со ссылкой на свои источники в компании.
Канал отмечает, что сотрудники соцсети уже год изучают технологии блокчейн. 8 мая руководство Facebook объявило о создании рабочей группы по крипте, в которую войдут не менее 10 человек. Возглавить ее может бывший президент PayPal Дэвид Маркус, который ранее занимался приложением Facebook Messenger.
В Facebook официально подтвердили изучение блокчейна, но не прокомментировали планы о создании крипты и специальной рабочей группы.
Ранее в этом году социальная сеть, а также компании Google и Twitter запретили рекламу криптовалют и ICO на своих площадках, объяснив это заботой о безопасности.Сейчас над созданием собственной криптовалюты и блокчейн-платформы также работает команда мессенджера Telegram. В ходе двух раундов ICO компания привлекла $1,7 млрд.