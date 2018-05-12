Цукерберг может выпустить свою криптовалюту

Facebook может создать собственную криптовалюту. О таких планах сообщил телеканал Cheddar со ссылкой на свои источники в компании.

Канал отмечает, что сотрудники соцсети уже год изучают технологии блокчейн. 8 мая руководство Facebook объявило о создании рабочей группы по крипте, в которую войдут не менее 10 человек. Возглавить ее может бывший президент PayPal Дэвид Маркус, который ранее занимался приложением Facebook Messenger.

Cheddar сообщает, что работа над собственной криптовалютой в компании может занять несколько лет. При этом проводить ICO (первичное размещение токенов) там не планируют. Цифровые деньги Facebook могут использоваться для проведения электронных платежей в рамках соцсети, а также для шифрования данных и идентификации пользователей.

В Facebook официально подтвердили изучение блокчейна, но не прокомментировали планы о создании крипты и специальной рабочей группы.

Ранее в этом году социальная сеть, а также компании Google и Twitter запретили рекламу криптовалют и ICO на своих площадках, объяснив это заботой о безопасности.

Сейчас над созданием собственной криптовалюты и блокчейн-платформы также работает команда мессенджера Telegram. В ходе двух раундов ICO компания привлекла $1,7 млрд.