Врачи сообщили об улучшении состояния Малобродского

Состояние Алексея Малобродского, которого госпитализировали из здания суда, улучшилось.
Как сообщает «Интерфакс», бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский переведен из реанимации в отделение неотложной кардиологии, его состояние больше не оценивается как тяжелое.
10 мая Малобродского госпитализировали из здания суда с подозрением на инфаркт. Ему стало плохо в суде
после того, как судья отказался рассматривать ходатайство следствия о переводе его из СИЗО под домашний арест. Лечащий врач Малобродского настаивал на срочной госпитализации.
Бывший директор «Гоголь-центра» обвиняется в хищении средств, выделенных из бюджета театральной компании «Седьмая
студия» на постановки в рамках проекта «Платформа».