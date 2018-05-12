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Врачи сообщили об улучшении состояния Малобродского

12.05.2018

Состояние Алексея Малобродского, которого госпитализировали из здания суда, улучшилось.

Как сообщает «Интерфакс», бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский переведен из реанимации в отделение неотложной кардиологии, его состояние больше не оценивается как тяжелое.

10 мая Малобродского госпитализировали из здания суда с подозрением на инфаркт. Ему стало плохо в суде после того, как судья отказался рассматривать ходатайство следствия о переводе его из СИЗО под домашний арест. Лечащий врач Малобродского настаивал на срочной госпитализации.

Бывший директор «Гоголь-центра» обвиняется в хищении средств, выделенных из бюджета театральной компании «Седьмая студия» на постановки в рамках проекта «Платформа». 

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