Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев будет капитаном российской сборной на ЧМ-2018.Об этом заявил во время представления расширенного состава сборной главный тренер команды Станислав Черчесов, передает «Интерфакс»

«Акинфеев — наш капитан», — сказал Черчесов.

Вратарь ЦСКА был капитаном национальной команды на Кубке конфедераций, который Россия принимала в 2017 году. На прошлом чемпионате мира в Бразилии в 2014 году капитаном сборной был Василий Березуцкий.

The New Times

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