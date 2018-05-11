Акинфеев будет капитаном российской сборной на ЧМ-2018

Об этом заявил во время представления расширенного состава сборной главный тренер команды Станислав Черчесов, передает «Интерфакс».
«Акинфеев — наш капитан», — сказал Черчесов.
Вратарь ЦСКА был капитаном национальной команды на Кубке конфедераций, который Россия принимала в 2017 году. На прошлом чемпионате мира в Бразилии в 2014 году капитаном сборной был Василий Березуцкий.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Первый указ Путина «весит» 25 трлн рублей
Армения: революция продолжается
Без Шувалова, Рогозина и Дворковича
Инаугурация по короткому сценарию
Нагайки, штрафы и аресты — для поднявшихся против «царя»