Сурков готовится покинуть пост помощника президента РФ

Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК. При этом они называют разные причины возможной отставки Суркова. По одной, дело в том, что стратегия на украинском направлении зашла в тупик, Минские соглашения не исполняются, каких-либо прорывов в обозримой перспективе не предвидится, и никто не может изменить ситуацию. По другой версии, у Владислава Суркова были конфликты с другими ведомствами, которые считали, что он вмешивается не в свои дела. В частности, помощник президента якобы разошелся с 5 службой ФСБ, отвечавшей за контрразведку на территориях ДНР и ЛНР. Именно эта служба поддерживала главу МГБ ЛНР Леонида Пасечника в его конфликте с главой самопровозглашенной республикой Игорем Плотницким, которого поддержал Сурков. Еще одна версия будущей отставки в том, что Сурков сам готов оставить пост и это никак не связано с состоянием российско-украинских отношений.
По словам близкого к Суркову директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, помощник президента, скорее всего, не останется в Кремле, сообщает РБК.
Владислав Сурков был назначен помощником президента по вопросам взаимодействия с Абхазией и Южной Осетиейв сентябре 2013 года. До этого он был вице-премьером правительства и вице-премьером — руководителем аппарата правительства России.
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