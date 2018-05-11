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Сурков готовится покинуть пост помощника президента РФ

11.05.2018

Помощник президента РФ Владислав Сурков, отвечающий за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, может покинуть свой пост.

Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК. При этом они называют разные причины возможной отставки Суркова. По одной, дело в том, что стратегия на украинском направлении зашла в тупик, Минские соглашения не исполняются, каких-либо прорывов в обозримой перспективе не предвидится, и никто не может изменить ситуацию. По другой версии, у Владислава Суркова были конфликты с другими ведомствами, которые считали, что он вмешивается не в свои дела. В частности, помощник президента якобы разошелся с 5 службой ФСБ, отвечавшей за контрразведку на территориях ДНР и ЛНР. Именно эта служба поддерживала главу МГБ ЛНР Леонида Пасечника в его конфликте с главой самопровозглашенной республикой Игорем Плотницким, которого поддержал Сурков. Еще одна версия будущей отставки в том, что Сурков сам готов оставить пост и это никак не связано с состоянием российско-украинских отношений.

По словам близкого к Суркову директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, помощник президента, скорее всего, не останется в Кремле, сообщает РБК.

Владислав Сурков был назначен помощником президента по вопросам взаимодействия с Абхазией и Южной Осетиейв сентябре 2013 года. До этого он был вице-премьером правительства и вице-премьером — руководителем аппарата правительства России.


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