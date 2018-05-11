Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в окружении Кудрина, а также на федерального чиновника и одного из сотрудников Счетной палаты. Последний отметил, что Кудрин — «достойная кандидатура».
Ранее о возможном назначении экс-министра на должность сообщила газета «Ведомости». Кудрин сообщил изданию, что согласился «серьезно подумать» над поступившим ему предложением.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Первый указ Путина «весит» 25 трлн рублей
Армения: революция продолжается
Без Шувалова, Рогозина и Дворковича
Инаугурация по короткому сценарию
Нагайки, штрафы и аресты — для поднявшихся против «царя»