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Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату

11.05.2018

Бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в окружении Кудрина, а также на федерального чиновника и одного из сотрудников Счетной палаты. Последний отметил, что Кудрин — «достойная кандидатура».

Ранее о возможном назначении экс-министра на должность сообщила газета «Ведомости». Кудрин сообщил изданию, что согласился «серьезно подумать» над поступившим ему предложением.


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