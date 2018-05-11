На Малобродского в больнице снова надели наручники

На экс-гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского в больнице снова надели наручники.

Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на адвоката Малобродского Ксению Карпинскую. По ее словам, во ФСИН ссылаются на инструкцию, согласно которой за пределами СИЗО подследственный должен быть в наручниках.

Малобродский был госпитализирован после заседания в Басманном суде Москвы. Сейчас он находится в отделении кардиореанимации в 20-й городской больницы Москвы. По итогам коронарного обследования у экс-гендиректора обнаружена патология в сердце.





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