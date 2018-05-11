На Малобродского в больнице снова надели наручники

На экс-гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского в больнице снова надели наручники.
Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на адвоката Малобродского Ксению Карпинскую. По ее словам, во ФСИН ссылаются на инструкцию, согласно которой за пределами СИЗО подследственный должен быть в наручниках.
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