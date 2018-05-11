Close

Познер поддержал решение Шевченко покинуть Совет по правам человека

11.05.2018

Телеведущий Владимир Познер поддержал решение журналиста Максима Шевченко покинуть Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ.

Познер высказал Шевченко «поддержку и понимание». Телеведущий на сайте Познер Online рассказал о том, как сам дважды выходил из СПЧ. Журналист добавил, что какое-то время не мог повторно стать членом Совета, когда его возглавил Михаил Федотов из-за того, что «кто-то был против». По словам Владимира Познера, он на собственном опыте убеждался, что СПЧ — декоративная организация, которая не принимает важных решений.

«Очевидно, Максима Шевченко постигло такое же разочарование, как в свое время постигло меня. Но он об этом заявил во весь голос, что вызывает во мне чувство искреннего уважения», — заявил Познер.

Максим Шевченко покинул Совет из-за отказа СПЧ провести заседание по итогам столкновений на акции «Он нам не царь» в Москве. Журналист также рассказал о бездействии организации в связи с пытками и убийствами в Дагестане и на Ставрополье.


Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Первый указ Путина «весит» 25 трлн рублей

Армения: революция продолжается 

Без Шувалова, Рогозина и Дворковича 

Инаугурация по короткому сценарию 

Нагайки, штрафы и аресты — для поднявшихся против «царя»

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.