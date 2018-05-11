Познер поддержал решение Шевченко покинуть Совет по правам человека

Познер высказал Шевченко «поддержку и понимание». Телеведущий на сайте Познер Online рассказал о том, как сам дважды выходил из СПЧ. Журналист добавил, что какое-то время не мог повторно стать членом Совета, когда его возглавил Михаил Федотов из-за того, что «кто-то был против». По словам Владимира Познера, он на собственном опыте убеждался, что СПЧ — декоративная организация, которая не принимает важных решений.
«Очевидно, Максима Шевченко постигло такое же разочарование, как в свое время постигло меня. Но он об этом заявил во весь голос, что вызывает во мне чувство искреннего уважения», — заявил Познер.
Максим Шевченко покинул Совет из-за отказа СПЧ провести заседание по итогам столкновений на акции «Он нам не царь» в Москве. Журналист также рассказал о бездействии организации в связи с пытками и убийствами в Дагестане и на Ставрополье.
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