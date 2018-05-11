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По подозрению в подготовке теракта на акции «Бессмертный полк» задержаны 20 человек

11.05.2018

Российские спецслужбы предотвратили теракт на акции «Бессмертный полк» и задержали 20 человек.

Перед Днем Победы были задержаны несколько групп предполагаемых террористов из Нового Уренгоя, передает ТАСС слова заместителя министра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова. Силовики вышли на подозреваемых, разрабатывая и изучая финансирование другой группы предполагаемых боевиков, готовивших теракт перед «Бессмертным полком» в Петербурге. Группу террористов финансировали из Турции.

О предотвращении терактов 9 мая также сообщалось в 2016 году. По неофициальным данным, были задержаны 12 уроженцев Средней Азии, которые планировали напасть на участников «Бессмертного полка» в столице РФ.


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