По подозрению в подготовке теракта на акции «Бессмертный полк» задержаны 20 человек

Перед Днем Победы были задержаны несколько групп предполагаемых террористов из Нового Уренгоя, передает ТАСС слова заместителя министра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова. Силовики вышли на подозреваемых, разрабатывая и изучая финансирование другой группы предполагаемых боевиков, готовивших теракт перед «Бессмертным полком» в Петербурге. Группу террористов финансировали из Турции.
О предотвращении терактов 9 мая также сообщалось в 2016 году. По неофициальным данным, были задержаны 12 уроженцев Средней Азии, которые планировали напасть на участников «Бессмертного полка» в столице РФ.
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