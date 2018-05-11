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В Госдуме рекомендовали выделить деньги подпавшим под санкции компаниям

11.05.2018

Госдума рекомендует правительству РФ предусмотреть выделение средств из бюджета на 2019–2021 годы для поддержки компаний, пострадавших от санкций США.

Об этом заявил первый вице-спикер Александр Жуков, передает «Интерфакс». По его словам, суммы необходимых средств для компаний и отраслей, нуждающихся в помощи, должно будет определить правительство.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что компании, подпавшие под санкции, запросили ликвидность на сумму около 100 млрд руб. В Госдуму с предложением о выделении денег обратились глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.


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