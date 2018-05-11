В Госдуме рекомендовали выделить деньги подпавшим под санкции компаниям

Об этом заявил первый вице-спикер Александр Жуков, передает «Интерфакс». По его словам, суммы необходимых средств для компаний и отраслей, нуждающихся в помощи, должно будет определить правительство.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что компании, подпавшие под санкции, запросили ликвидность на сумму около 100 млрд руб. В Госдуму с предложением о выделении денег обратились глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Первый указ Путина «весит» 25 трлн рублей
Армения: революция продолжается
Без Шувалова, Рогозина и Дворковича
Инаугурация по короткому сценарию
Нагайки, штрафы и аресты — для поднявшихся против «царя»