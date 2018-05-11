Жалобу Telegram на блокировку суд оставил без движения

Таганский суд Москвы оставил без движения жалобу Telegram на блокировку мессенджера в России.



Рассмотрев поданную частную жалобу, судья пришел к выводу о том, что она подлежит оставлению без движения, предоставлен срок для исправления недостатков до 4 июня, говорится на сайте судов Москвы. Также в публикации сказано, что, если

заявитель не согласен с этим решением суда, то ему надлежит представить в суд апелляционную жалобу.



Таганский суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке Telegram 13 апреля. Причиной послужил отказ компании предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Мессенджер в Верховном суде пытался добиться признания приказа ФСБ незаконным, однако судьи не встали на сторону Telegram.

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