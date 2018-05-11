В Госдуме отказались от запрета ввоза американских лекарств

В ходе доработки законопроекта о контрсанкциях депутаты отказались от необходимости запрета на ввоз из США лекарств, аналоги которых существуют в России.
Об этом, как передает «Интерфакс», заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
Из законопроекта также удалены нормы о возможности запрета на работу в РФ иностранных специалистов, заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
Дополнен документ нормой, позволяющей поддерживать предприятия и отрасли, попавшие под западные санкции, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Первое чтение законопроекта о контрсанкциях в отношении США пройдет в парламенте 15 мая.
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