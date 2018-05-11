В Госдуме отказались от запрета ввоза американских лекарств

В ходе доработки законопроекта о контрсанкциях депутаты отказались от необходимости запрета на ввоз из США лекарств, аналоги которых существуют в России.

Об этом, как передает «Интерфакс», заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

«Речь идет о том, чтобы ко второму чтению исключить из законопроекта упоминания конкретных отраслей, конкретных товаров и услуг, которые сейчас прописаны в законопроекте. Оставить только, какие меры воздействия могут применяться», — сказал Мельников.

Из законопроекта также удалены нормы о возможности запрета на работу в РФ иностранных специалистов, заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.



Дополнен документ нормой, позволяющей поддерживать предприятия и отрасли, попавшие под западные санкции, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

The New Times

Первое чтение законопроекта о контрсанкциях в отношении США пройдет в парламенте 15 мая.

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