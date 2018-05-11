Суд на 15 мая перенес заседание по делу Навального

Суд 11 мая начал рассмотрение двух административных дел, возбужденных в отношении Алексея Навального за акцию «Он нам не царь», прошедшую 5 мая. На политика составили протоколы за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия и за неповиновение требованию полицейского. Ему грозит до 45 суток ареста.
Как передает «Медиазона», в ходе процесса судья отказал в ходатайствах защиты о допросе двух свидетелей: юриста Фонда борьбы с коррупцией, который был одним из заявителей митинга 5 мая Александра Помазуева, и капитана полиции Бандуру, который составил акты исследования интернет-ресурсов, приобщив их к делу, и составил протокол на Навального. При этом суд согласился допросить двух полицейских — сотрудника второго оперативного полка МВД Максима Дубинина и командира взвода, старшего лейтенанта Александра Зверева. Для их допроса и пришлось отложить заседание.
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