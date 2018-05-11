Суд на 15 мая перенес заседание по делу Навального

Суд 11 мая начал рассмотрение двух административных дел, возбужденных в отношении Алексея Навального за акцию «Он нам не царь», прошедшую 5 мая. На политика составили протоколы за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия и за неповиновение требованию полицейского. Ему грозит до 45 суток ареста.

Как передает «Медиазона», в ходе процесса судья отказал в ходатайствах защиты о допросе двух свидетелей: юриста Фонда борьбы с коррупцией, который был одним из заявителей митинга 5 мая Александра Помазуева, и капитана полиции Бандуру, который составил акты исследования интернет-ресурсов, приобщив их к делу, и составил протокол на Навального. При этом суд согласился допросить двух полицейских — сотрудника второго оперативного полка МВД Максима Дубинина и командира взвода, старшего лейтенанта Александра Зверева. Для их допроса и пришлось отложить заседание.

5 мая акции протеста прошли в десятках городов . В Москве людей вышло больше всего, более 700 были задержаны. Навальный провел на Пушкинской площади несколько минут, после чего полиция его задержала. Вообще по всей России полиция задержала около 1600 участников протеста. Суды назначают организаторам акций в городах крупные штрафы или административные аресты. Так в Уфе координатор и юрист штаба Навального получили по 30 и 25 суток ареста, а координатор пермского штаба оштрафована на 200 тыс.руб.

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