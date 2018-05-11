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Санкции вынудили Дерипаску отказаться от от аренды частных самолетов

11.05.2018

Санкции США вынудили бизнесмена Олега Дерипаску отказаться от от аренды частных самолетов.

Об этом  сообщило агентство Reuters со ссылкой на компанию Freestream. Эту фирму владельцы воздушных судов, которые Дерипаска брал в аренду, наняли для продажи самолетов. У Дерипаски по договору лизинга находились частные самолеты Gulfstream G550, которыми владеют банки Raiffeisen и Credit Suisse. После того, как бизнесмен отказался от аренды, владельцы лайнеров сочли целесообразным продать их.

Стоимость Gulfstream G550 достигает $50 млн. Начальная цена двух самолетов, которые находились во временном пользовании Дерипаски, составляет $30 млн. Цена третьего неизвестна.

США наложили санкции на ряд российских компаний и их владельцев в апреле. Причиной такого решения послужило вмешательство в выборы президента Америки, в котором Белый Дом винит Кремль. 23 апреля американский регулятор выпустил директиву, в которой «Русалу» разрешили завершить до 23 октября все операции, необходимые для осуществления по контрактам, заключенным до 6 апреля. 4 мая стало известно, что компания полностью выполнила обязательства по выплате купона по выпуску еврооблигаций с погашением в 2023 году.


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