Санкции вынудили Дерипаску отказаться от от аренды частных самолетов

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на компанию Freestream. Эту фирму владельцы воздушных судов, которые Дерипаска брал в аренду, наняли для продажи самолетов. У Дерипаски по договору лизинга находились частные самолеты Gulfstream G550, которыми владеют банки Raiffeisen и Credit Suisse. После того, как бизнесмен отказался от аренды, владельцы лайнеров сочли целесообразным продать их.
Стоимость Gulfstream G550 достигает $50 млн. Начальная цена двух самолетов, которые находились во временном пользовании Дерипаски, составляет $30 млн. Цена третьего неизвестна.
США наложили санкции на ряд российских компаний и их владельцев в апреле. Причиной такого решения послужило вмешательство в выборы президента Америки, в котором Белый Дом винит Кремль. 23 апреля американский регулятор выпустил директиву, в которой «Русалу» разрешили завершить до 23 октября все операции, необходимые для осуществления по контрактам, заключенным до 6 апреля. 4 мая стало известно, что компания полностью выполнила обязательства по выплате купона по выпуску еврооблигаций с погашением в 2023 году.
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