Напавшего на Татьяну Фельгенгауэр суд отправил на принудительное лечение

Пресненский суд Москвы отправил напавшего на ведущую радио «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Бориса Грица на принудительное лечение.

Суд признал Грица невменяемым, передает телеканал «Дождь». Его психическое расстройство было признано опасным для окружающих, при этом от уголовной ответственности Грица освободили. Его направят на лечение в специализированное учреждение.

Напавший на журналистку был признан судмедэкспертами невменяемым еще на стадии предварительного расследования. Адвокаты Грица выразили надежду, что он будет проходить лечение не в России, а в Израиле.

21 октября 2017 года Гриц приехал в студию «Эхо Москвы» на Новом Арбате и прошел внутрь под видом гостя. Он обнаружил Фельгенгауэр в одном из помещений и ударил ее ножом в шею. Гриц признавал свою вину лишь частично, заявив, что не хотел убить ведущую, а только ранить ее. Родственники напавшего в суде рассказывали, что Гриц был одержим журналисткой.







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