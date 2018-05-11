МВД предъявило братьям Магомедовым обвинения в организации преступного сообщества

МВД предъявило совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств.

Из фабулы обвинения следует, что Зиявудин Магомедов, являясь лидером ОПС, отвечал в нем за экономику, а Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций, пишет «КоммерсантЪ». Ближайшим соратником братьев являлся экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов. Согласно обвинению, Магомедовы якобы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превышает 2,5 млрд руб. По данным газеты, никто из троих предполагаемых организаторов ОПС свою вину не признал. Защита обвиняемых обратила внимание следователя на то, что руководство «Суммы» само выявило нарушения в инкриминируемом братьям эпизоде с хищениями в Объединенной зерновой компании, совладельцем которой является группа, и направило заявление в правоохранительные органы. Также следователю якобы было сообщено, что результаты оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ и МВД, которые легли в основу обвинения, не подтверждаются оценками экспертов, пишет «Ъ».

Также, по данным газеты, в ближайшее время следственный департамент МВД собирается предъявить обвинения предполагаемым соучастникам хищений в Калининграде: директору дирекции строительства объектов Востока ОАО «Глобалэлектросервис» Хачиму Эристову, бывшему министру строительства Калининградской области Амиру Кушхову и замглавы регионального управления капитального строительства Сергею Трибунскому.

Братьям Магомедовым инкриминируют два эпизода, которые связаны с подготовкой Чемпионата мира по футболу в РФ. По версии следствия, они организовали хищение бюджетных средств, выделенных под строительство футбольного стадиона в Калининграде через компанию «Глобалэлектросервис», которая входит в группу «Сумма». Песок, завезенный на остров «Глобалэлектросервисом», был ниже надлежащего качества, благодаря чему компания получила 500 млн руб. Еще 650 млн руб., как считает следствие, бизнесменам принесли махинации с обустройством острова Крестовский в Петербурге, где построен новый футбольный стадион.





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