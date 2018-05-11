Нефть может подорожать до $100 за баррель в следующем году

Аналитики Bank of America спрогнозировали рост цены на нефть до $100 за баррель в 2019 году.
Согласно прогнозам Bank of America, цены на нефть в следующем году могут составить $100 за баррель, чего не наблюдалось с 2014 года, передает Bloomberg. Цены в $90 нефть может достигнуть во втором квартале 2019 года, а далее пойти еще выше.
«Глядя вперед на 18 месяцев, мы ожидаем, что глобальный баланс спроса и предложения на нефтяном рынке может сместиться», — говорится в отчете главы отдела исследований сырьевых товаров в Bank of America Merrill Lynch Франсиско Бланча.Bloomberg отмечает, что в Goldman Sachs Group Inc. прогнозируют рост цены на нефть марки Brent в ближайшие месяцы до $82,5 за баррель с вероятным увеличением в 2019 году.
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