Следкомитет передал в ВАДА опровергающие слова Родченкова документы

Следственный комитет РФ передал во Всемирное антидопинговое агентство документы, доказывающие лживость показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о махинациях с допинг-пробами российских олимпийцев в Сочи.
«Следствием собраны объективные доказательства, опровергающие лживые показания Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала в результате вскрытия бутылок «Берег Кит» в ночное время», — говорится в сообщении СК.
Как уверяют в Следкомитете, из документов следует, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование.«Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что якобы пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи после сбора хранились, ежедневно ночью происходила их замена на чистые, и только после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов», — говорят в Следственном комитете.
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