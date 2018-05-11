Следкомитет передал в ВАДА опровергающие слова Родченкова документы

Следственный комитет РФ передал во Всемирное антидопинговое агентство документы, доказывающие лживость показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о махинациях с допинг-пробами российских олимпийцев в Сочи.

«Следствием собраны объективные доказательства, опровергающие лживые показания Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала в результате вскрытия бутылок «Берег Кит» в ночное время», — говорится в сообщении СК.

СКР направил в ВАДА копии протоколов препровождения допинг-проб и документы по их регистрации и аликвотированию в Сочинской лаборатории в 2014 году спортсменов, которые комиссией Освальда, основывавшейся на показаниях Родченкова, были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх за нарушения антидопинговых правил. Речь идет о Сергее Чудинове, Инне Дюбанюк, Александре Легкове, Елене Никитиной, Марии Орловой, Ольге Потылицыной, Елене Шаповаловой, Анне Шибановой, Александре Третьякове, Ольге Вилухиной, Алексее Воеводы, Евгении Белове, Альберте Демченко и Алексее Петухове.

Как уверяют в Следкомитете, из документов следует, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование.

The New Times

«Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что якобы пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи после сбора хранились, ежедневно ночью происходила их замена на чистые, и только после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов», — говорят в Следственном комитете.

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