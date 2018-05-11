«Ведомости»: Рогозин может стать полпредом в ЦФО

Исполняющий обязанности вице-премьера по вопросам ОПК Дмитрий Рогозин может быть назначен на пост полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе.



Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на два близких к администрации источника. Как писал ранее NT, нынешний полпред Алексей Гордеев переходит в правительство курировать сельское хозяйство. Рогозина же на посту сменит занимавший кресло замминистра обороны Юрий Борисов.

The New Times

«Ведомости» также отмечают, что новое назначение может получить полпред в Приволжском округе Михаил Бабич: Бабич может стать замруководителя администрации, курирующим регионы. Также рассматривается возможность его назначения на должность замминистра обороны, с которой уйдет Юрий Борисов.

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