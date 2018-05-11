Шеф протокола Дмитрия Медведева может уйти в отставку

Шеф протокола премьер-министра Дмитрия Медведева Мария Ентальцева может уйти в отставку.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к правительству. Ожидается, что отставка произойдет не в самое ближайшее время. Кто сменит Ентальцеву, собеседники издания сказать затруднились. При этом, по словам одного из них, Ентальцева уходит не из-за конфликта на работе, а из-за стремления сменить сферу деятельности, и у нее хорошие отношения с премьер-министром.
Мария Ентальцева проработала около 10 лет в должности шефа протокола Дмитрия Медведева. Она заняла этот пост, когда последнего избрали президентом.
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