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Юлия Самойлова не смогла пройти в финал «Евровидения»

11.05.2018

Российская певица Юлия Самойлова не смогла пройти в финал конкурса «Евровидение».

Из 18 участников второго полуфинала по результатам голосования жюри и телезрителей отсеялись 8 участников, сообщается на сайте конкурса. В финал прошли представители Сербии, Молдавии, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Нидерландов. Они примут участие в финале вместе с десятью странами, которые прошли квалификацию в первом полуфинале, а также странами «большой пятерки» и принимающей страны Португалии.

Самойлова должна была представлять Россию на «Евровидении» в прошлом году. Конкурс тогда проходил в Киеве, а певице отказали во въезде в страну, так как ранее она выступала в Крыму. В ответ Россия отказалась от участия и трансляции конкурса 2017 года. 

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