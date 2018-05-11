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Трамп надеется на «хорошую» сделку с Ираном

11.05.2018

Президент США Дональд Трамп надеется заключить хорошую сделку с Ираном.

По его словам Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), из которого вышли США, «помог Ирану подобраться к ядерному оружию и, в конечном счете, очень быстро приобрести его».

«Сделка подарила режиму миллиарды долларов: $150 млрд и $1,8 млрд наличными, которые будут использоваться для убийства и разрушения по всему Ближнему Востоку. С учетом всего сказанного, мы вводим самые жесткие, сильные, строгие санкции в отношении Ирана. И я надеюсь, что смогу заключить с ними сделку. Хорошую сделку, которая пойдет Ирану на пользу. Но мы не можем позволить им иметь ядерное оружие», — цитирует выступление Трампа «Интерфакс».

По мнению Трампа, США должны иметь возможность проверить иранские военные базы.

Президент США объявил о выходе из «ядерной сделки» 8 мая, остальные участника соглашения осудили это решение.

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