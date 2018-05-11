Трамп надеется на «хорошую» сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп надеется заключить хорошую сделку с Ираном.
По его словам Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), из которого вышли США, «помог Ирану подобраться к ядерному оружию и, в конечном счете, очень быстро приобрести его».
Президент США объявил о выходе из «ядерной сделки» 8 мая, остальные участника соглашения осудили это решение.
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