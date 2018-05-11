Алексею Кудрину предложили возглавить Счетную палату РФ

Возглавить Счетную палату «Единая Россия» предложила руководителю Центра стратегических разработок Алексею Кудрину.
«Да, мне поступило предложение от «Единой России» выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций», — сказал Кудрин «Ведомостям». Он должен принять решение к понедельнику, 14 мая.
Татьяна Голикова, которая сейчас руководит Палатой, выдвинута премьером Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера по социальной политике.
Ранее Financial Times писала, что Кудрин может занять весомый пост в администрации президента, на котором он бы отвечал за экономическую стратегию и старания наладить контакты с Европой и США.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Первый указ Путина «весит» 25 трлн рублей
Армения: революция продолжается
Без Шувалова, Рогозина и Дворковича
Инаугурация по короткому сценарию
Нагайки, штрафы и аресты — для поднявшихся против «царя»