Close

Алексею Кудрину предложили возглавить Счетную палату РФ

11.05.2018

Возглавить Счетную палату «Единая Россия» предложила руководителю Центра стратегических разработок Алексею Кудрину.

«Да, мне поступило предложение от «Единой России» выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций», — сказал Кудрин «Ведомостям». Он должен принять решение к понедельнику, 14 мая.

«Уже в понедельник, 14 мая, президиум фракции встретится с Алексеем Кудриным, и если мы придем к консенсусу, будем готовы выдвинуть его кандидатуру», — сказал «Интерфаксу» первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Татьяна Голикова, которая сейчас руководит Палатой, выдвинута премьером Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера по социальной политике.

Ранее  Financial Times писала, что Кудрин может занять весомый пост в администрации президента, на котором он бы отвечал за экономическую стратегию и старания наладить контакты с Европой и США.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Первый указ Путина «весит» 25 трлн рублей

Армения: революция продолжается 

Без Шувалова, Рогозина и Дворковича 

Инаугурация по короткому сценарию 

Нагайки, штрафы и аресты — для поднявшихся против «царя»

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.