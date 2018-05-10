Максим Шевченко заявил о выходе из Совета по правам человека

Член Совета по правам человека РФ, журналист Максим Шевченко покидает Совет из-за отказа СПЧ провести заседание по итогам столкновений на акции «Он нам не царь» в Москве.
По словам Шевченко, «формат деятельности СПЧ не соответствует запросам российского общества и тем задачам, которые перед СПЧ ставит президент Российской Федерации».
Мое требование провести экстренное открытое заседание Совета с приглашением на него представителей Правительства Москвы, Росгвардии, МВД, т.н. «казаков», пострадавших участников акций протеста и журналистов было, хоть и поддержано большей частью членов СПЧ, фактически проигнорировано», — пояснил Шевченко в Facebook.
Он также отметил, что неоднократно во время встреч с президентом на всю страну говорил об убитых журналистах в Дагестане, о пытках в тюрьмах, об убийствах имамов на Ставрополье, о политзаключенных, но «никто не удосужился ответить» на эти обращения.
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