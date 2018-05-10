На шахте «Распадская» произошел пожар

В Кемеровской области пожар произошел на шахте «Распадская». Проводится эвакуация шахтеров.
«Пожар возник в лаве (подземная очистная горная выработка, в которой производится добыча полезного ископаемого. — прим. ТАСС) на глубине 500 метров на шахте «Распадская» в Междуреченске. Пострадавших нет. 195 горнорабочих выводят на поверхность», — цитирует ТАСС собеседника в экстренных службах.По предварительным данным, загорелся уголь под комбайном.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Первый указ Путина «весит» 25 трлн рублей
Армения: революция продолжается
Без Шувалова, Рогозина и Дворковича
Инаугурация по короткому сценарию
Нагайки, штрафы и аресты — для поднявшихся против «царя»