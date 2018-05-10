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На шахте «Распадская» произошел пожар

10.05.2018

В Кемеровской области пожар произошел на шахте «Распадская». Проводится эвакуация шахтеров.

«Пожар возник в лаве (подземная очистная горная выработка, в которой производится добыча полезного ископаемого. — прим. ТАСС) на глубине 500 метров на шахте «Распадская» в Междуреченске. Пострадавших нет. 195 горнорабочих выводят на поверхность», — цитирует ТАСС собеседника в экстренных службах.

По предварительным данным, загорелся уголь под комбайном. 

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