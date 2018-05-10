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Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретятся 12 июня в Сингапуре

10.05.2018

Личные переговоры между лидером КНДР и президентом США Дональдом Трампом состоятся в Сингапуре 12 июня.

«Долгожданная встреча между Ким Чен Ыном и мной состоится в Сингапуре 12 июня. Мы оба будем стараться сделать этот день особенным моментом для мира во всем мире!» — написал Трамп в Twitter.

Встречу двух лидеров со стороны США готовил госсекретарь Майк Помпео, два раза посетивший Северную Корею за последние шесть недель. Во время последнего визита власти КНДР освободили трех граждан США, которые вернулись вместе с Помпео.

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