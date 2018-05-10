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Алексея Малобродского госпитализируют

10.05.2018

Бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского госпитализируют из суда.

«По клиническим показаниям и объективным методам обследования обвиняемого Малобродского нарядом скорой помощи рекомендована его госпитализация в стационарное учреждение», — сообщила «Дождю» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Малобродского госпитализируют в 20-ю городскую клиническую больницу. Ранее врач-кардиолог заявлял, что в больнице № 20, куда обычно доставляют подследственных, нет возможности для проведения необходимых исследований.

Алексею Малобродскому сегодня стало плохо в суде, врачи диагностировали инфаркт. Приступ случился после того, как судья отказался рассматривать ходатайство следствия о переводе его из СИЗО под домашний арест.

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