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Сотрудникам ФБК под угрозой расправы приказали покинуть Сочи

10.05.2018

От сотрудника и консультанта Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального люди с оружием потребовали покинуть Сочи.

«В курортном городе Сочи, наводненном полицией, в кафе сидели сотрудник ФБК Албуров и консультант ФБК Здольников. К ним (посреди бела дня) подошли шесть человек в гражданском, достали пистолеты и сообщили: если немедленно не уедете, то увезем вас в горы», — рассказал Навальный.

По его словам, полиция отказалась принимать заявление об угрозах. Юристы готовят жалобу на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

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