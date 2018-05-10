Приговор Никите Белых оставили в силе

Московский городской суд оставил в силе приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых.Как сообщает «Медиазона», суд изменил только дополнительное наказание, исключив из приговора лишение права на занятие должностей в государственных и муниципальных организациях, а также в образовательных структурах.
Никита Белых, обвиненный в получении взяток, 31 января был осужден на 8 лет лишения свободы.
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