Депутаты Украины рассмотрят законопроект о национализации российских компаний

Законопроект, предусматривающий национализацию компаний, доли в которых принадлежат гражданам России, внес в Верховную раду бывший министр юстиции Украины Роман Зварыч.
На документ, размещенный на сайте парламента Украины, обращает внимание РБК. В нем говорится, что «необходимо запрещать хозяйственную деятельность и передавать в собственность Украины имущество государства-агрессора или юридического или физического лица, нарушившие соответствующие права и интересы Украины и ее граждан».Инициатива направлена на совершенствование положений Закона Украины «О санкциях».
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