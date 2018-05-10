Депутаты Украины рассмотрят законопроект о национализации российских компаний

Законопроект, предусматривающий национализацию компаний, доли в которых принадлежат гражданам России, внес в Верховную раду бывший министр юстиции Украины Роман Зварыч.

На документ, размещенный на сайте парламента Украины, обращает внимание РБК. В нем говорится, что «необходимо запрещать хозяйственную деятельность и передавать в собственность Украины имущество государства-агрессора или юридического или физического лица, нарушившие соответствующие права и интересы Украины и ее граждан».

The New Times

Инициатива направлена на совершенствование положений Закона Украины «О санкциях».

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