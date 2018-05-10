Вопрос блокировки сайтов суды должны рассматривать с участием владельцев и авторов

Верховный суд России определил, что вопросы о блокировке сайтов суды должны рассматривать с участием владельцев и авторов ресурсов.

ВС принял такое решение, рассматривая кассационную жалобу владельца сайта bitcoininfo.ru Николая Тонкошкурова. Он обжаловал решение суда о блокировке. Ранее городской суд Санкт-Петербурга отказался принять у него апелляционную жалобу, так как якобы его права не затрагиваются. Но Верховный суд с мнением нижестоящей инстанции не согласился.

The New Times

«В ходе подготовки административного дела к судебному разбирательству судья определяет иных лиц, права и законные интересы которых может затронуть судебное решение (в том числе, владельцы сайтов в сети «Интернет», авторы размещенной на них информации). В случае выявления таких лиц, установления их места нахождения (места жительства) суд привлекает их к участию в деле, извещает о времени и месте судебного заседания. При таких обстоятельствах оставление судебной коллегией апелляционной жалобы Тонкошкурова Н.А. без рассмотрения по существу, не может рассматриваться иначе как лишение административного ответчика права на обжалование не вступившего в законную силу решения суда», — говорится в определении ВС РФ.

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