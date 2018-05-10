Врач Малобродского заявил о необходимости его срочной госпитализации

Бывшему директору «Гоголь центра» Алексею Малобродскому сегодня стало плохо в суде, кардиолог настаивает на срочной госпитализации.
Кардиолог Ярослав Ашихмин рассказал журналистам, что угроза здоровью Малобродского серьезна.
Басманный суд Москвы 10 мая не стал рассматривать повторное ходатайство следствия о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест.
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