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Врач Малобродского заявил о необходимости его срочной госпитализации

10.05.2018

Бывшему директору «Гоголь центра» Алексею Малобродскому сегодня стало плохо в суде, кардиолог настаивает на срочной госпитализации.

Кардиолог Ярослав Ашихмин рассказал журналистам, что угроза здоровью Малобродского серьезна.

«Я осмотрел его еще в пятницу в тюрьме. Уже тогда была прямая угроза сердцу. У него была нестабильная стенокардия и, может быть, тромбоз легочной артерии. У него был неподтвержденный диагноз сахарный диабет, в пятницу сахар у него был 11. Это, безусловно, является критерием установления диагноза сахарный диабет», — цитирует врача РБК.

По словам кардиолога, Малобродскому нужна госпитализация в один из сосудистых центров, где есть возможность провести ему коронарографию. 

Басманный суд Москвы 10 мая не стал рассматривать повторное ходатайство следствия о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест. 

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