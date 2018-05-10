Путин объяснил отсутствие Серебренникова на Каннском фестивале

Президент России Владимир Путин заявил, что не мог содействовать визиту на Каннский фестиваль режиссера Кирилла Серебренникова, чей фильм «Лето» зрители встречали аплодисментами, тем, что правосудие в России независимо.
«Директор фестиваля Тьери Фермо сообщил, что министр иностранных дел Франции отправил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать, чтобы Кирилл Серебренников мог лично представить свой фильм в Каннах. Вчера фестиваль получил ответ Владимира Путина. Он сказал, что был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо», — цитирует «Интерфакс» слова ведущего пресс-конференции Джоэля Шапрона.
Фильм Серебренникова «Лето», посвященный музыкантам Виктору Цою, Майку Науменко и его жене Наталье, как пресса, так зрители фестиваля встретили аплодисментами. Съемочная группа ленты поддержала режиссера, вынеся на красную дорожку табличку с его именем и надев значки с его фото.
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