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Путин объяснил отсутствие Серебренникова на Каннском фестивале

10.05.2018

Президент России Владимир Путин заявил, что не мог содействовать визиту на Каннский фестиваль режиссера Кирилла Серебренникова, чей фильм «Лето» зрители встречали аплодисментами, тем, что правосудие в России независимо.

«Директор фестиваля Тьери Фермо сообщил, что министр иностранных дел Франции отправил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать, чтобы Кирилл Серебренников мог лично представить свой фильм в Каннах. Вчера фестиваль получил ответ Владимира Путина. Он сказал, что был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо», — цитирует «Интерфакс» слова ведущего пресс-конференции Джоэля Шапрона.

Несмотря на отсутствие режиссера, на пресс-конференции для него выделили место с табличкой среди членов съемочной группы, которое пустовало. Некоторые журналисты пришли на пресс-конференцию в футболках с надписью «#freekirill».

Фильм Серебренникова «Лето», посвященный музыкантам Виктору Цою, Майку Науменко и его жене Наталье, как пресса, так зрители фестиваля встретили аплодисментами. Съемочная группа ленты поддержала режиссера, вынеся на красную дорожку табличку с его именем и надев значки с его фото.

"Лето" на Каннском фестивале

«Лето» в российский прокат выйдет 7 июня. Серебренников монтировал ленту, находясь под домашним арестом, задержали его во время процесса съемок. Он вместе с другими фигурантами дела обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа».

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