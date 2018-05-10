Суд отказался рассматривать ходатайство о переводе под домашний арест Алексея Малобродского

Басманный суд Москвы 10 мая не стал рассматривать ходатайство о смене меры пресечения бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому. С ходатайством выступал Следственный комитет, возражала прокуратура.

Как сообщает RTVI, адвокат просил перевести Малобродского домой из-за его тяжелого состояния здоровья. Прокурор настаивал, что ходатайство нужно вернуть следствию и не рассматривать сегодня, потому что предыдущее решение суда еще не вступило в силу.

The New Times

27 апреля суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест. 7 мая следкомитет обратился с ходатайством повторно.В суде сегодня Малобродскому стало плохо. После оглашения решения, в суд вызвали скорую.Бывший директор «Гоголь-центра» обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных из бюджета театральной компании «Седьмая студия» на постановки в рамках проекта «Платформа». По этому же делу под домашним арестом находятся режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТ Софья Апфельбаум, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер студии Нина Масляева. Еще один фигурант продюсер Екатерина Воронова покинула Россию. Она объявлена в розыск.

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