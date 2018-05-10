Курсы евро и доллара снижаются

Курсы доллара США и евро снижаются на Московской бирже 10 мая. Евро упал ниже 74 руб. впервые с 9 апреля, доллар торгуется вблизи отметки 62 руб. впервые с конца апреля.По мнению экспертов, рубль повышается к доллару и евро, отыгрывая скачок цен на нефть из-за обострения ситуации вокруг Ирана, сообщает «Интерфакс». Обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном и выход США из «ядерной сделки» с Ираном привели к усилению роста на рынке энергоносителей. Стоимость нефти продолжает повышаться после резкого роста в среду, когда Brent и WTI обновили максимумы с ноября 2014 года.
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