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Курсы евро и доллара снижаются

10.05.2018

Курсы доллара США и евро снижаются на Московской бирже 10 мая. Евро упал ниже 74 руб. впервые с 9 апреля, доллар торгуется вблизи отметки 62 руб. впервые с конца апреля.

По мнению экспертов, рубль повышается к доллару и евро, отыгрывая скачок цен на нефть из-за обострения ситуации вокруг Ирана, сообщает «Интерфакс». Обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном и выход США из «ядерной сделки» с Ираном привели к усилению роста на рынке энергоносителей. Стоимость нефти продолжает повышаться после резкого роста в среду, когда Brent и WTI обновили максимумы с ноября 2014 года. 

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