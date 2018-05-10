Российским компаниям разрешат скрывать информацию о сделках и руководстве

Минэкономразвития подготовило законопроект, который позволит компаниям закрывать от акционеров информацию о сделках и составе руководства.

Случаи, ‎в которых ограничивается доступ к сведениям о юридических лицах, будет определять правительство, говорится в документе. Старший юрист Nektorov, Saveliev & Partners Екатерина Знаменская, сказала «Ведомостям», что в случае принятия инициативы Минэкономразвития, предприниматели могут столкнуться со сложностями при проверке своих контрагентов, так как ту информацию, которую они раньше получали из ЕГРЮЛ, в частности об участниках и директорах, нужно будет получать из иных источников. Инвесторы потеряют гарантии получения полной информации о порядке расходования их инвестиций, что неизбежно приведет еще к большему оттоку инвестиционного капитала из страны.

The New Times

Из документа Минэкономразвития следует, что он разработан в связи с поручением правительства о поддержке системообразующих предприятий в условиях антироссийских санкций, отмечает газета. В список системооборазующих предприятий входят около 200 компаний, в том числе «Газпром», «Роснефть», «Русал», «Норильский никель», РЖД.

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