Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить украинским компаниям убытки от присоединения Крыма

Россия должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма, постановил Третейский суд в Гааге.
Как сообщает УНИАН, речь идет о сумме в $159 млн. В постановлении суда говорится, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент Владимир Путин подписал указ о вхождении Крыма в состав РФ. Таким образом были экспроприированы жилые и коммерческие объекты недвижимости, включая гостиницы, многоквартирные дома и отдельные жилые квартиры.
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