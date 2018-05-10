Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить украинским компаниям убытки от присоединения Крыма

Россия должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма, постановил Третейский суд в Гааге.

Как сообщает УНИАН, речь идет о сумме в $159 млн. В постановлении суда говорится, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент Владимир Путин подписал указ о вхождении Крыма в состав РФ. Таким образом были экспроприированы жилые и коммерческие объекты недвижимости, включая гостиницы, многоквартирные дома и отдельные жилые квартиры.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. Третейский суд подтвердил свою юрисдикцию по делам об имущественных отношениях в Крыму летом 2017 года. Россия решение не признала, после чего начала игнорировать рассмотрение дела.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Первый указ Путина «весит» 25 трлн рублей

Армения: революция продолжается

Без Шувалова, Рогозина и Дворковича

Инаугурация по короткому сценарию

Нагайки, штрафы и аресты — для поднявшихся против «царя»