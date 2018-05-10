За вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции предлагают сажать на 15 суток

Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект о наказании за вовлечение несовершеннолетних в участие в несогласованных акциях протеста.

Депутаты Алена Аршинова, Евгений Ревенко, Анатолий Выборный и Ольга Окунева предлагают дополнить ст. 20.2 КоАП частью следующего содержания: «Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей».

Законопроект направлен на охрану жизни, здоровья и развития подростков.

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