Депутаты хотят расширить «закон Димы Яковлева» на вмешивающихся в российские выборы

10 мая в Госдуму внесут межфракционный проект, которым предлагается распространить «закон Димы Яковлева» на лиц, вмешивающихся в выборы в России.

«Группа коллег, представляющих все четыре фракции, внесет законопроект в закон 2012 года о применении санкций в отношении тех, кто нарушает права граждан России, — закон Димы Яковлева. Там есть перечень тех, в отношении кого эти санкции будут применены, этот перечень будет дополнен по предложению коллег пунктом о том, что к ним могут быть отнесены те, кто вмешивается в выборы РФ», — передает ТАСС слова первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.

Законопроект определяет, что банки будут обязаны отказывать в проведении операций иностранным неправительственным организациям, которые вмешиваются в выборы в России, отмечает «Интерфакс»

ЕСПЧ признал, что «закон Димы Яковлева» нарушает ряд статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод (также известна, как Европейская конвенция по правам человека): статьи 3 (Запрещение пыток), 8 (Право на уважение частной и семейной жизни) и 14 (Запрещение дискриминации). Суд признал, что в действиях российских властей была дискриминация.

Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан РФ», известный как «закон Димы Яковлева», был принят в России в декабре 2012 года. Усыновление российских детей американцами было запрещено. Закон стал ответом на принятый Конгрессом США «Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», вводивший санкции против ряда российских должностных лиц.

NT

The New Times

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