Telegram создал сервис для хранения данных пользователей

Telegram создал первый сервис для своей будущей блокчейн-платформы TON.

Как пишут «Ведомости», Telegram Passport позволит идентифицировать личность пользователя мессенджера: все необходимые документы и данные нужно будет загрузить в сервис, чтобы потом через Telegram мгновенно передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами. По словам одного из собеседников издания, Telegram Passport может заработать уже к началу лета.

The New Times

В системе TON планируется за криптовалюту Gram оплачивать товары, услуги и контент. Telegram Passport позволит уйти от анонимности криптовалютных платежей, что беспокоит регуляторов. Telegram Passport сможет собирать паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы. При этом доступ к данным останется только у пользователя.

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