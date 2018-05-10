Telegram создал сервис для хранения данных пользователей

Telegram создал первый сервис для своей будущей блокчейн-платформы TON.
Как пишут «Ведомости», Telegram Passport позволит идентифицировать личность пользователя мессенджера: все необходимые документы и данные нужно будет загрузить в сервис, чтобы потом через Telegram мгновенно передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами. По словам одного из собеседников издания, Telegram Passport может заработать уже к началу лета.
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