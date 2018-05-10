«Агора»: В России введена государственная монополия на оценку истории

Российские власти за последние годы фактически ввели государственную монополию на оценку некоторых исторических фактов, говорится в докладе международной правозащитной группы «Агора».
«В России участились случаи преследования людей за высказывания на тему истории, в основном речь идет о публикациях в интернете. Самые рискованные темы — Вторая мировая война и роль в ней СССР. Из 17 возбужденных за последние 10 лет уголовных дел такого рода лишь одно было прекращено за истечением срока давности, а 16 человек признали виновными», — отмечает глава «Агоры» Павел Чиков.
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