«Агора»: В России введена государственная монополия на оценку истории

Российские власти за последние годы фактически ввели государственную монополию на оценку некоторых исторических фактов, говорится в докладе международной правозащитной группы «Агора».

«В России участились случаи преследования людей за высказывания на тему истории, в основном речь идет о публикациях в интернете. Самые рискованные темы — Вторая мировая война и роль в ней СССР. Из 17 возбужденных за последние 10 лет уголовных дел такого рода лишь одно было прекращено за истечением срока давности, а 16 человек признали виновными», — отмечает глава «Агоры» Павел Чиков.

The New Times

За последние 10 лет аналитики «Агоры» насчитали не менее 100 случаев ограничения свободы слова, в которых в том или ином виде присутствует исторический элемент. Наибольшую их часть (41 случай) составляют запреты книг и интернет-публикаций. С 2012 года почти в 9 раз выросло число административных дел по статье о пропаганде либо публичной демонстрации нацистской и другой запрещенной символики. Как отмечают правозащитники, часто эта символика фигурирует на исторических фотографиях.

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